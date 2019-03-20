مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

استقبل مطار مرسي علم الدولي، أولى رحلات شركة "سكاي آب" الأوكرانية القادمة من كييف بأوكرانيا، وعلى متنها 145 راكبا، وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد والذي ينظم 3 رحلات أسبوعيا.



وقامت سلطات مطار مرسى علم، بتوجيهات من اللواء هاني عقاب، رئيس شركة "ايماك" للمطارات، المشغلة لمطار مرسى علم باستقبال ركاب الرحلة، وتم توزيع الورود والهدايا على السياح.



وقال اللواء طارق تبان زاده، مدير مطار مرسى علم، إنه من المقرر أن ينقل الخط الجديد من أوكرانيا لمرسى علم ثلاث رحلات أسبوعيا، ومن المتوقع أن يشهد مطار مرسى علم زيادة في حجم الحركة الجوية خلال العام الجاري طبقا للحجوزات المتوقعة من شركات الطيران.