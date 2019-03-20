محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء تكريمًا لعطائهن وتقديرًا لكفاحهن، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.





وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاها فضيلة الشيخ محمد قطب الطويل، وكلمة للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، الذي أكد على قدر ومكانة الأم في الإسلام وأهمية البر بالأمهات ورعايتهن، مشيرًا إلى أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله.





وشهد الحفل تكريم 94 أمًا من بينهن 10 من الأمهات المثاليات اللاتي جرى اختيارهن من قبل مديرية التضامن الاجتماعي و84 من أمهات الشهداء من أبطال الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لمكانتهن وعطائهن وتضحياتهن وكفاحهن في تربية أبنائهن.



