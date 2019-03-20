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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:50 م
محافظ كفر الشيخ يشهد
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات
محمود زيدان
شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء تكريمًا لعطائهن وتقديرًا لكفاحهن، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاها فضيلة الشيخ محمد قطب الطويل، وكلمة للشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، الذي أكد على قدر ومكانة الأم في الإسلام وأهمية البر بالأمهات ورعايتهن، مشيرًا إلى أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله.

وشهد الحفل تكريم 94 أمًا من بينهن 10 من الأمهات المثاليات اللاتي جرى اختيارهن من قبل مديرية التضامن الاجتماعي و84 من أمهات الشهداء من أبطال الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لمكانتهن وعطائهن وتضحياتهن وكفاحهن في تربية أبنائهن.

وحضر فعاليات الحفل اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف والقمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط.
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور
محافظ كفر الشيخ يشهد تكريم 94 من أمهات الشهداء والمثاليات.. صور

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