شاهد.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لـ عشاق التسوق أونلاين

أعلنت شركة انستجرام Instagram أنها بصدد إطلاق ميزة جديده على منصتها، ستتيح لما يقرب من 130 مليون شخص من مستخدميها في الولايات المتحدة بالتسوق وشراء المنتجات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.



وذكر موقع "تيك كرانش" التقني، أن مستخدمي التطبيق سيتمكنون من التسوق مباشرة من داخل التطبيق من خيار Checkout With Instagram "ادفع من خلال انستجرام"، وستضم الميزة الجديدة أكثر من 20 علامة تجارية؛ بما فيهم Adidas و Kylie Cosmetics و Warby Parker.



ووفرت شركة انستجرام خدمة للتسوق الإلكتروني، لكن كان يجب على المستخدم الذهاب إلى المتاجر الإلكترونية للشركات، وذلك لشراء المنتج المطلوب، أما الآن فلن يضطر المستخدم لمغادرة التطبيق، فكل ما عليه هو الضغط على خيار الدافع الموجود داخل انستجرام.



