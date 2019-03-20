ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لـ عشاق التسوق أونلاين

الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:49 م
إنستجرام يطلق ميزة
إنستجرام يطلق ميزة جديدة لمحبي التسوق
آية جمعة
أعلنت شركة انستجرام Instagram أنها بصدد إطلاق ميزة جديده على منصتها، ستتيح لما يقرب من 130 مليون شخص من مستخدميها في الولايات المتحدة بالتسوق وشراء المنتجات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

وذكر موقع "تيك كرانش" التقني، أن مستخدمي التطبيق سيتمكنون من التسوق مباشرة من داخل التطبيق من خيار Checkout With Instagram "ادفع من خلال انستجرام"، وستضم الميزة الجديدة أكثر من 20 علامة تجارية؛ بما فيهم Adidas و Kylie Cosmetics و Warby Parker.

ووفرت شركة انستجرام خدمة للتسوق الإلكتروني، لكن كان يجب على المستخدم الذهاب إلى المتاجر الإلكترونية للشركات، وذلك لشراء المنتج المطلوب، أما الآن فلن يضطر المستخدم لمغادرة التطبيق، فكل ما عليه هو الضغط على خيار الدافع الموجود داخل انستجرام.

ترشيحاتنا

شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي

منافس محتمل لـ الزمالك.. الساحلى يتفوق وأغادير يتألق..وبطل زامبيا تحت السيطرة

البنك الدولي يعلن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان على مستوى العالم

غدا.. مؤتمر صحفي للأهلي بمقر النادي في الجزيرة بحضور الخطيب

هتك عرض طفلة برضاها في الجيزة.. فعاقبته المحكمة بالسجن عاماً (+18)

فتحي سرور: مدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطته

منافس الزمالك المحتمل .. مشوار حافل لـ حسنية أغادير في الكونفيدرالية

الجنائية الدولية تقضي بالسجن مدى الحياة للقائد الصربي رادوفان كاراديتش

أول رد من إيران على تقارير اختراق هواتف القادة الإسرائيليين

السجن 10 سنوات لمدير مشروعات محافظة القاهرة لتلقيه رشوة

اقتصاد تركيا في انهيار.. أنقرة تقترض مليار دولار

لو هتشارك في معرض القاهرة الدولي.. تعرف على منتجات الإنتاج الحربي هناك.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

رامي مالك يصور مشاهد الجزء الأخير من مسلسل Mr Robot وسط الثلوج.. صور

فيديو

راغب علامة يحتفل مع أمهات شهداء الجيش اللبناني .. فيديو
لطيفة: بتلكك عشان أجيب هدايا لماما..فيديو
شاهد.. متزلج يوثق لحظات مرعبة لانهيار ثلجي في جبال الألب
منة فضالى لوالدتها: ضحكتك مالية الدنيا عليا ..فيديو
الأم الحديدية: أهلي كانوا من أشد المعارضين لكل رياضة مارستها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟