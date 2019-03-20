شاهد.. ناسا ترصد جثة بشرية على المريخ



و قال العلماء إنهم عثروا على مجمع للمياه الجوفية تم التنبؤ به من قبل بواسطة نماذج الكمبيوتر



رصدت وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" جسما غريبا على سطح المريخ، يعتقد المحققون أنه تمثالا بشريا، له ذراع طويلة وجسم ضخم وبقايا ساقين، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية.وعلق شخص على الفيديو الذي يظهر فيه الجسم الغريب على يوتيوب قائلا: "إن الجسم الغريب يشبه تمثال فعلي، ويبدو أن هناك الكثير من الحجارة الغريبة على سطح المريخ لدرجة أنه في مرحلة ما، يجب على المرء أن يعترف أنه في بعض الأحيان تكون الصخرة عبارة عن قطعة أثرية قديمة ".ويرى آخرون أن الجسم الغريب جثة لشخص بشري، بينما علق آخرون أنه من الممكن أن المريخ كان الكوكب الأول الذي عاش فيه البشر قبل كوكب الأرض.وتشير مجموعة كبيرة من الأدلة إلى أن الكوكب الأحمر كان مغطى بالمياه، فوق وتحت الأرض، مما خلق ظروفًا جيدة للبقاء على قيد الحياة.وعلى الرغم من أن سطح الكوكب الأحمر جاف إلى حد كبير، لكن المعلومات التي جمعتها بعثة مارس إكسبريس لوكالة الفضاء الأوروبية تظهر أن هذا لم يكن حاله دائما،