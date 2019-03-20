هربت هيروين بـ22 مليون جنيه.. عارضة أزياء تنجو من الإعدام بأعجوبة.. شاهد

انهارت عارضة أزياء جراء صدمة حلت بها ودخلت في نوبة بكاء حاد بعدما حكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات في باكستان لمحاولتها تهريب هيروين قيمته مليون جنيه استرليني (22 مليون جنيه مصري) إلى أيرلندا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.



وبكت تيريزا هلسكوفا بعد أن تم الحكم عليها في مدينة لاهور الشرقية، عاصمة إقليم البنجاب.



وقالت المحكمة إن الموديل التشيكية الجنسية والبالغة من العمر 22 عامًا تم اعتقالها وبحوزتها 19 رطلًا (8.5 كيلوجرام) من الهيروين في يناير 2018 في مطار لاهور.



وذكرت المحكمة إنها كانت متجهة إلى أيرلندا.



ومنذ اعتقالها ، أخبرت Hluskova المحققين أنها أتت إلى باكستان للعمل كموديل لكن شخصًا ما وضع المخدرات في حقيبتها، فيما قال محاميها ، سردار أصغر دوجار ، إنها ستستأنف الحكم.



وذكرت تقارير سابقة أن الآنسة هللسكوفا تجرى اعتقالها على خلفية تهريبها للهيروين ودواء من الفئة "أ" مخبأة في تماثيل في حقيبتها.



ويعد الحكم الصادر بحقها مخففًا، حيث تطبق عقوبة الإعدام في باكستان على من يقبض عليهم ومعهم أكثر من 10 كجم من المخدرات.