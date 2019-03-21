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فن

حمدي الميرغني عن حملة فرعون: أنا مضيت الفيلم بالغلط

الخميس 21/مارس/2019 - 08:51 ص
حمدي الميرغني
حمدي الميرغني
محمد بدران
سخر الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، من نفسه، وذلك لانضمامه لمجموعة من أبطال الملاكمة في فيلم "حملة فرعون".

ونشر "الميرغني" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور بصحبة أبطال الفيلم وعلق عليها قائلًا: "لما يبقى البطل كرم جابر والبطل بيج رامي والأسطورة مايك تايسون بيمثلوا في حملة فرعون.. يبقى أنا أكيد مضيت الفيلم ده تشابه أسماء".

يذكر ان الملاكم العالمي مايكل تايسون انضم إلى فيلم "حملة فرعون"، ويشارك فى بطولة الفيلم أيضا أحمد سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.
حمدي الميرغني عن حملة فرعون: أنا مضيت الفيلم بالغلط

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