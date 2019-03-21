ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تراجع بورصة دبي بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعي للقطاعات

الخميس 21/مارس/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
وكالات
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا عدد 16.54 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.45 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 37.5 مليون سهم محققة ما قيمته 62.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 826 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الديار بنسبة 3.20%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.98%، ثم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.80%.

موضوعات متعلقة

تراجعات جماعية.. وانخفاض المؤشر العام لبورصة قطر 0.92%

تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. وتربح 5.4 مليار جنيه في الختام

البورصة اليوم: مشتريات المصريين تعزز من مكاسب الأسهم بمستهل التعاملات ..الضغوط البيعية تتسبب في تراجع مؤشرها القيادي 0.59%..و تخسر 3.2 مليار جنيه فى الختام

بورصة قطر تختتم تعاملات اليوم على تراجع.. ومؤشرها ينخفض 0.5%

مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.20% وهبوط أسهم 6 قطاعات

بورصات الخليج تشهد تعاملات هادئة.. وسهم دانة غاز يقفز في أبوظبي

ترشيحاتنا

ماسنجر يطلق خاصية جديدة اليوم لتجنب الإحراج خلال الرد

ممنوع دخول الرجال.. أول كافيه للبنات في بني سويف ووجبات مجانية للمحتاجين

شاهد.. غرق عروس قبل فرحها بساعات.. وكفنها فستانها الأبيض

إلغاء رخصة القيادة للمتعاطين.. يتصدر عناوين الصحف المصرية.. فيديو

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري خارج البلاد لأسباب أمنية

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

سعر الأسماك اليوم الخميس 21 مارس 2019

الموت بسبب أوضة نوم وكنبتين.. نجل ضحية المنقولات الزوجية بالخصوص: أمي اتقتلت من غير ما تاخد حقها

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

بعد الأمطار الغزيرة بمطروح.. محصول الترفاس يباع على موقع التواصل الاجتماعي.. والكيلو انخفض لـ 600 جنيه.. يعالج بعض الأورام السرطانية ويشفي العين

شرطة نيوزيلندا تحدد هوية ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

ممنوع دخول الرجال.. أول كافيه للبنات في بني سويف ووجبات مجانية للمحتاجين

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

فيديو

أبو العينين: العالم كله يتكلم عن إنجازات الرئيس السيسي.. فيديو
داليا أيمن لأمهات الشهداء: تحية خالصة من القلب ليكى يا ست الحبايب.. فيديو
إلغاء رخصة القيادة للمتعاطين.. يتصدر عناوين الصحف المصرية.. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي رسم صورة جديدة لمصر وقدم حياته فداء للوطن.. فيديو
ابو العروسه 115 يحقق 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟