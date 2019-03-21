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ثقافة

ثقافة القليوبية تحتفل بعيد الأم

الخميس 21/مارس/2019 - 12:09 م
عيد الأم
عيد الأم
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث أقام بيت ثقافة أبو زعبل، احتفالية تكريم الأم المثالية بالتعاون مع مدرسة أبو زعبل الابتدائية، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة رسم فنية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، يومًا ترفيهيًا لحضانة الشهيد سمير فتيح الابتدائية بطحلة، تضمنت مجموعة متنوعة من الفقرات، ومنها مسرح عرائس وفقرة أسئلة وفقره غنائية.

بينما نظم بيت ثقافة الخانكة احتفالية تكريم المرأة بمشاركة بيت ثقافة القلج والجمعيات الخيرية، حيث تم تكريم أمهات الشهداء وأمهات دار المسنين والشخصيات النسائية بالخانكة وتقديم هدايا لهم، إلى جانب عقد ندوة ثقافية عن مكانة الأم"، وتم عمل عرض عرائس لبيت ثقافة القلج بعنوان "شكرًا يا أمي"، أعقبها عرض فيديو بروجيكتور لأفلام عن الأمومة، بالإضافة إلى اسكتش مسرحي بعنوان "يوم الشهيد"، وفي النهاية اختتم الحفل ببعض فقرات غنائية عن عيد الأم ثم التكريم.

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