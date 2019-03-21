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برلمان

نقيب الزراعيين: التعديلات الدستورية تدعم الاستقرار السياسي

الخميس 21/مارس/2019 - 06:07 م
جلسات الحوار المجتمعى
جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الزراعيين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحة، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر.

جاء ذلك في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي، لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات.

وأكد علي أن زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بأن تكون نسبة العمال والفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونهم يبلغون 32 مليون عامل في مصر ، وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.

وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعيين:" لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية...ومصر مليئة بالخبرات"، مطالبا أيضا بالعمل علي العمل على إعادة وزارة الإعلام للحفاظ علي الإعلام في مصر من التدهور.

وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوري وتستطيع السلطة التنفيذية إعادتها في أي وقت.

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فى الجلسة الأولي لحوار التعديلات الدستورية..حضور موسع لرؤساء الجامعات وأساتذة القانون ورجال الصحافة والإعلام والأزهر والكنيسة.. وتوافق حول أهميتها لمواجهة التحديات ومطالبات بصلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ

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