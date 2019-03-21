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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 21-3-2019

الخميس 21/مارس/2019 - 11:45 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
شهد يوم الخميس الموافق 21 - 3 - 2019، عددا من الأحداث الهامة داخل نادي الزمالك أبرزها، تقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام منافسه المقاولون العرب بالدوري الممتاز محمد الحنفي.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد محمد الحنفي حكم مباراة المقاولون.
يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك بالتقدم بشكوى رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة لاتحاد الكرة المصري، ضد الحكم محمد الحنفي الذي أدار مباراة الفريق الأبيض أمس الأربعاء أمام المقاولون في الجولة 25 من عمر الدوري.

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15.

ينافس 5 لاعبين على لقب هداف الدورى هذا الموسم منهم لاعبان من نادي الزمالك حاليا و3 من أندية أخرى، فى غياب تام لنجوم الأهلي عن المنافسة.

عقوبات صارمة تنتظر مدرب الزمالك لسلوك غير رياضي فى لقاء المقاولون.

يواجه أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عقوبات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفقا للوائح المتبعة للمسابقات المحلية.

ننشر تقرير محمد الحنفي عن تجاوزات مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

كشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن أبرز ما جاء فى تقرير محمد الحنفى حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب الذى أقيم بينهما أمس الأربعاء فى الدورى الممتاز وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

حكم مباراة الزمالك والمقاولون يكشف حقيقة تعرضه لاعتداء من لاعبي الأبيض.

نفى محمد الحنفي حكم لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمقاولون التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة 25 من عمر الدوري، صحة ما تردّد حول تعرضه للاعتداء من قبل بعض لاعبي الزمالك عقب انتهاء اللقاء.

الزمالك يطالب برزنتيشن بتحمل تكاليف الحكام الأجانب بالمباريات المقبلة.
تقدم مسئولو نادي الزمالك، بطلب، إلى الشركة الراعية "برزنتيشن" لتحمل قيمة الحكام الأجانب لمباريات الفريق المقبلة في الدوري، بعد أن اتخذ قرارا، أمس الأربعاء، باستقدام حكام أجانب لمباريات المسابقة كافة، بعد التعادل مع المقاولون.

نجم الزمالك يكشف سبب تعادل الفريق مع المقاولون العرب
علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على تعادل الفريق أمس أمام المقاولون العرب (2-2 ) في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون.
أعلن رئيس نادي الزمالك صرف مكافأة فوز للاعبي الفريق الأبيض رغم التعثر بالتعادل (2-2) مع فريق المقاولون العرب في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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