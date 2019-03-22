خطيب مسجد نيوزيلندا: أناشد كل حكومات العالم وضع نهاية لخطاب الكراهية

قال جمال فودة، إمام مسجد النور في نيوزيلندا، "النيوزيلنديون أثبتوا للإرهابيين أنهم عصيون على التكسير .. ولن نسمح لأي كان بتقسيم مجتمعنا ".



وأضاف فودة في خطبة الجمعة بالجنازة الشعبية والرسمية لشهداء المسجدين، "أنه يناشد كل حكومات العالم بما في ذلك حكومة نيوزيلندا والدول المجاورةـ أن تضع نهاية لخطاب الكراهية وسياسة الخوف".



وقال "إن شهادة 50 شخصا بريئا لم يحصل بين عشية وضحاها، إنما نتيجة عداء وكراهية الإسلام والخطاب المناوئ للإسلام من قبل بعض القادة السياسيين".



وألقى أحد الأئمة كلمة، قال فيها إن دماء الشهداء لن تذهب سدى، فمن خلالهم سيرى العالم جمال الإسلام، مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون".





وشدد الإمام على أن الشهداء ليسوا فقط شهداء للإسلام، بل شهداء للبلاد، مشددًأ على أن الكراهية ليس لها مكان، والحب هو الذي سيعافينا.



وأضاف: "إلى شعب نيوزلندا: شكرا على حبكم وتعاطفكم، وإلى رئيسة الوزراء شكرًا جزيلا على قيادتكم.. أنت واحدة منا، وشكرا حكومة نيوزلندا.



وتم بث خطبة الجمعة على التلفزيون لأول مرة. كما أمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا بالوقوف دقيقتين حدادا، وبث آذان صلاة الجمعة في الإذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة.

