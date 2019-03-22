7 مباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 اليوم.. تعرف عليها

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي من المقرّر لها أن تقام خلال فترة 12 يونيو وحتى 12 يوليو خلال العام المقبل.





ومن المقرر أن تقام اليوم 7 مباريات على النحو التالي:

- بلغاريا × الجبل الاسود 19:00 beIN SPORTS HD 4

- إنجلترا × التشيك 21:45 beIN SPORTS HD 1

- البرتغال × أوكرانيا 21:45 beIN SPORTS HD 4

- لوكسمبرج × ليتوانيا 21:45 Sport TV 4

- البانيا × تركيا 21:45 beIN SPORTS HD 12 EN

- أندروا × أيسلندا 21:45 beIN SPORTS HD 13 EN