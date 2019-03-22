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رياضة

حمدى النقاز يكشف سبب استبعاده من منتخب تونس

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:45 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السبب وراء استبعاده من معسكر منتخب تونس المقبل.

ويستعد منتخب تونس لخوض مباراتين أمام سوازيلاند في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم ٢٠١٩، المحدد لها اليوم الجمعة، ثم مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري يوم ٢٦ من نفس الشهر.

وأكد النقاز ” أن استبعاده من معسكر منتخب بلاده أمر فني، ولا صحة اطلاقًا لما تردد حول استبعاده لأمور “تربوية”.

وكانت بعض التقارير التونسية قد تحدثت في وقت سابق عن قرار استبعاد النقاز من معسكر نسور قرطاج، على خلفية تصريحات اللاعب السابقة، بالتحديد في شهر يناير الماضي، ضد مكرم الميساوي حارس منتخب تونس لكرة اليد، وأسامة حسني لاعب منتخب اليد، بسبب دخول الثنائي في مشاجرة مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد.

وكانت بعض التقارير التونسية زعمت ان خروج التقاز بتصريحات وصفتها بـ غير الأخلاقية تجاه الثنائي المذكور، ودفاعه عن لاعب النجم الساحلي، الأمر الذي أدى إلى خروج رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بتصريحات هدفها التهدئة، لإصلاح ما أفسده النقاز، حيث أكد أن النقاز سفير رائع لبلده تونس في مصر مع مواطنه فرجاني ساسي لاعب الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي، وصاحب مستوى رفيع من الأخلاق، ويعتبره شقيقه الأصغر، حيث شدد على أنه بالفعل ارتكب خطأ في حق كرة اليد، ولكن يعتذر نيابة عنه لاتحاد اللعبة.

وكرر رئيس الاتحاد اعتذاره مجددًا، من خلال تصريحات أخرى على خلفية، الأزمة التي نشبت بسبب تصريحات لاعب الزمالك الغير مقصودة، حيث قال: “بصفتي كما تقولون كبير العائلة، اعتذر للاتحاد التونسي لكرة اليد، عندما يحضر النقاز إلى تونس، سنجلس سويًا وسننهي هذه الأمور، ونتعلم مما حدث في المستقبل”.

وجاءت تصريحات الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، لتؤكد صحة ما قاله النقاز بخصوص استبعاده من معسكر نسور قرطاج، حيث أكد أن استبعاد لاعب الزمالك ليس لأي أمور أخرى بعيدة عن كرة القدم.

وفي الوقت الذي استبعد فيه جيريس الظهير الأيمن للزمالك، قام باستدعاء فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض، ومواطنه علي معلول.

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