بكري عن حضور وزيرة الهجرة جنازة شهداء نيوزيلندا: لا تكل ولا تمل.. فيديو

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بحضور وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، جنازة بعض شهداء حادث مسجدي نيوزيلندا.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «السفيرة نبيلة مكرم لا تكل ولا تمل، تتحدث مع المصريين في الخارج على فيس بوك وتناقشهم، وتثبت دائما قدرتها على الأداء المتميز والمحترم».
واستطرد بكري: «وزيرة الهجرة بترد على كل الناس في التليفون، لأنها سيدة منفتحة على أبناء مصر في الخارج، ودائما تجدها في الأزمات الخاصة بهم».
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: «السفيرة نبيلة مكرم لا تكل ولا تمل، تتحدث مع المصريين في الخارج على فيس بوك وتناقشهم، وتثبت دائما قدرتها على الأداء المتميز والمحترم».
واستطرد بكري: «وزيرة الهجرة بترد على كل الناس في التليفون، لأنها سيدة منفتحة على أبناء مصر في الخارج، ودائما تجدها في الأزمات الخاصة بهم».