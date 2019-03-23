لقاء روسي أمريكي صيني قريب في موسكو حول أفغانستان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين سيجتمعون مجددا في موسكو بصيغة ثلاثية في وقت قريب لبحث التسوية الأفغانية.



وقال كابولوف - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة - "كان الحديث عمليا لكنه لم ينته بالطبع، لقد اتفقنا في وقت قريب على عقد لقاء جديد ، وعلى الأغلب سيكون ذلك في موسكو، قد يكون ذلك بعد أسبوع أو آخر بصيغة ثلاثية".



يذكر أن الولايات المتحدة وممثلين عن حركة طالبان عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام واستمرت 6 أيام ، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير بأنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.