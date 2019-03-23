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أخبار العالم

الصين وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون البرلماني

السبت 23/مارس/2019 - 09:15 ص
الرئيس الصينى
الرئيس الصينى
أ ش أ
اتفق الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي "ماريا كاسيلاتي" على توسيع التبادلات والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين للبلدين.

وأكد الرئيس الصيني –في تصريحات خلال لقائه كاسيلاتي في العاصمة الإيطالية (روما) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /السبت/- أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس الشيوخ الإيطالي قاما في السنوات الأخيرة بإنشاء آلية تبادلات دورية، وأن بكين تدعم الهيئتين التشريعيتين للبلدين في تحقيق تبادلات وتعاون متعدد المستويات وواسع النطاق، مع تقاسم الخبرات الناجحة في قضايا رئيسية مثل الرقابة التشريعية وحوكمة الدولة والاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والتعلم المتبادل.

وأعرب بينج عن أمله أن يواصل مجلس الشيوخ الإيطالي لعب دور تيسيري نشط، وتهيئة ظروف أفضل، وضخ زخم أكبر في تنمية العلاقات الثنائية.

وقال الرئيس الصيني إن البلدين تتمتعان بصداقة تقليدية، حيث يربط طريق الحرير القديم بين الشعبين برباط وثيق، وإنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل نحو 50 عاما، شهدت العلاقات الصينية الإيطالية تنمية صحية ومستقرة، وأصبح البلدان شريكين مهمين يثقان في بعضهما البعض ويعملان معا.

وأضاف أن زيارته إلى إيطاليا تهدف إلى تعزيز الاستقرار والطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الصينية الإيطالية على المدى الطويل، ورفع مستوى تعاونهما القائم على المنفعة المتبادلة بشكل شامل.

وتابع أن الصين مستعدة لتعزيز التوجيه رفيع المستوى مع الجانب الإيطالي، واحترام الشواغل الرئيسية للآخر، والعمل معا على بناء الحزام والطريق، واستكشاف التعاون مع أطراف ثالثة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون على المستوى المحلي، وتعزيز الدعم الشعبي للعلاقات الثنائية.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي "ماريا كاسيلاتي" إن الشعبين الإيطالي والصيني دائما يثقان في بعضهما البعض ويحافظان على صداقة عميقة، في ظل علاقات وثيقة في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والثقافة.

وأضافت أنها تتفق مع الرئيس الصيني في تصريحاته التي تحدث فيها عن التبادلات الودية التقليدية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، مشيرة إلى أن الصين وإيطاليا دولتان كبيرتان تتمتعان بثقافة غنية، وأن إيطاليا ترغب في تعزيز التواصل والتعاون مع الجانب الصيني في مجالات مثل الثقافة، والفن، واللغة، وحماية التراث، والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا، والابتكار، وتشجيع شباب البلدين على زيادة التبادلات والفهم المتبادل.

وأعربت كاسيلاتي عن تطلع الجانب الإيطالي إلى تعزيز التعاون مع الصين في البناء المشترك للحزام والطريق، مبدية في الوقت نفسه استعداد مجلس الشيوخ الإيطالي لتسهيل التبادلات بين المؤسسات التشريعية للبلدين، ومواصلة تقديم إسهامات لتعميق التعاون الودي بين إيطاليا والصين.

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