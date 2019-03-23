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رياضة

ميسي يثير الرعب فى برشلونة قبل موقعة مانشستر يونايتد

السبت 23/مارس/2019 - 11:05 ص
ميسي
ميسي
إسراء أشرف
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني، قلق جماهير البارسا، بشأن الخط الهجومي للفريق، قبل موقعة مانشستر يونايتد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشتكى ميسي من آلام في الحوض، عقب مشاركته مع منتخب بلاده، في المباراة الودية أمام منتخب فنزويلا، والتي أقيمت ليلة أمس، الجمعة، وانتهت بهزيمة الأرجنتين 1-3.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ميسي أثار القلق في برشلونة، وسيسابق الزمن من أجل أن يكون جاهزًا، في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ميسي غادر معسكر التانجو، ولن يشارك في مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام المغرب، بسبب الإصابة.

ويعاني برشلونة حاليًا، من إصابة مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن في مباراة البارسا الأخيرة أمام ريال بيتيس بالليجا، والفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، وسيغيب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، يوم 10 أبريل المقبل، بملعب "أولد ترافورد"، على أن تقام مواجهة الإياب على ملعب "كامب نو"، يوم 16 في الشهر ذاته.

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