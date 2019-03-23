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أخبار العالم

مقتل نائب وزير العمل الصومالي و3 أشخاص في هجمات انتحارية بمقديشيو

السبت 23/مارس/2019 - 02:18 م
تفجير في الصومال
تفجير في الصومال
قالت تقارير إعلامية تركية إن نائب وزير العمل الصومالي و3 آخرين لقوا مصرهم في تفجير انتحاري شنته حركة الشباب الصومالية على مقر وزارة العمل.

واقتحمت حركة الشباب المتشددة مبنى حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة تلاه إطلاق نار مما أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وهز انفجار كبير وسط العاصمة في أحدث تفجير تشنه حركة الشباب التي تقاتل لفرض حكمها القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وقال الرائد بالشرطة عبد الله نور لرويترز: "اقتحمت حركة الشباب المبنى الذي يضم وزارتين بينهما وزارة العمل. حتى الآن هناك أربعة قتلى ولكن من المؤكد أن يرتفع العدد".

وقال الطبيب عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف في الصومال (أمين) لرويترز إن 11 شخصا أصيبوا مضيفا أن البعض ما زالوا محاصرين داخل المبنى ولم يتسن انقاذهم بسبب المعركة الجارية بالأسلحة.

وقال نور إنه تم انقاذ أشخاص بسلم من الطوابق العليا وإن تبادلا لإطلاق النار ما زال جاريا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".

وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك فإنها لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.

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