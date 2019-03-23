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أخبار العالم

البابا فرانسيس يقبل استقالة رئيس أساقفة سانتياجو لتستره على فضيحة جنسية

السبت 23/مارس/2019 - 03:50 م
البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
قبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم "السبت" الاستقالة التي تقدم بها رئيس أساقفة سانتياجو الكاردينال ريكاردو إزاتي، والذي اتهم بالتستر على فضيحة اعتداءات جنسية في تشيلي.

وذكر الفاتيكان، في بيان اليوم أوردته شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن البابا فرانسيس عين الأسقف سيليستينو أوس براكو من مدينة "كوبيابو" التشيلية ليحل محل إزاتي بشكل مؤقت حتى يتم تعيين بديل له.

يذكر أن إزاتي متهم بالتستر على وقائع اعتداءات جنسية، من بينها قضايا متعلقة بـ"أوسكار مونوز"، أحد أبرز المساعدين في أسقفية سانتياجو، والذي يتم محاكمته باتهامات تتعلق باغتصاب 5 أطفال على الأقل.

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