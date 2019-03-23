الأعلى للإعلام يصدر تقريره حول حرية الرأي والتعبير في مصر.. منتصف أبريل

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، تقريره نصف السنوى منتصف أبريل المقبل.





وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس سيعلن تقريره السنوى فى منتصف أبريل المقبل، بعنوان حالة الإعلام فى مصر.





وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أن التقرير يتضمن رؤية المجلس حول واقع الإعلام فى مصر، ومدى مطابقته للمواصفات العالمية وحجم المخالفات المتواجدة وطبيعة المخالفات، كما يحمل تحليلاً لمدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة للمعايير المهنية.



