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الشهابي: الجولان المحتلة عربية ولا وجود لصفقة القرن.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 06:36 م
أبراهيم الشهابي
أبراهيم الشهابي
هاني حسين
قال إبراهيم ناجي الشهابي أمين عام مساعد حزب الجيل، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة هدية امريكية لنتنياهو خلال العملية الانتخابية في إسرائيل.

وأضاف " الشهابي " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أمريكا لا ترى في الشرق الأوسط إلا إسرائيل فقط وهناك اهتماما أمريكي بإسرائيل، وبدأت أمريكا بالوقوف خلف إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وعمليات التسليح المتنوعة التي تقدمها أمريكا لإسرائيل.

وأكد أن مصر لها موقف واضح من عربية الجولان المحتلة ولا وجود لما يدعى صفقة القرن، فمصر كان رأيها تصريح بأنها لا تقبل إلا بدولة فلسطينية على حدود 67 ومصر ولديها تصور واضح تجاه حل القضية الفلسطينية، ولا توجد صفقات وراء الستار.

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