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تعليم

قافلة جامعة أسوان الطبية تصل جيبوتى

السبت 23/مارس/2019 - 11:06 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
إستقبلت دولة جيبوتى اليوم أعضاء القافلة الطبية التى تنظمها جامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية حيث تستمر أعمال القافلة خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الحالى .

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن هذه القافلة الطبية تم إيفادها إلى دولة جيبوتي فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 ، وتضم القافلة خمسة تخصصات طبية هي الجراحة العامة ، وجراحة الأوعية الدموية ، والرمد ، والأنف والأذن والحنجرة والتخدير .

فيما أضاف الدكتور عبد الرحمن الطحان وكيل كلية طب أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة الطبية بأنه سيتم البدء فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى من خلال هذه القافلة إعتبارًا من غدًا الأحد وذلك أمام مستشفى مدينة "على صبيح" التى تقع جنوب جيبوتر ، وسوف تستمر أعمال القافلة حتى يوم الخميس القادم وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة فى جيبوتى .

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