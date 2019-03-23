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أخبار العالم

حالات اختناق بين مدنيين وأطفال في إطلاق غاز على قريتين بسوريا

السبت 23/مارس/2019 - 11:03 م
حماة
حماة
أحمد سيف الدين
أكد مصدر طبي بوقوع العديد من حالات الإختناق نتيجة غازات مجهولة في بلدتين شمال غرب حماة بعد استهدافهما بقذائف صاروخية.

وأضاف المصدر الطبي وفقا لما نشرته روسيا اليوم، مساء السبت، إن عددا من المدنيين من بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق لاستنشاقهم مواد غازية مجهولة في بلدتي الرصيف والعزيزية بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وأضاف أن حالات الاختناق سجلت إثر قيام الفصائل المسلحة بإستهدف البلدتين بقذائف صاروخية. وصرح مدير مشفى السقيلبية الوطني بوصول 21 شخصا مصابين باختناق.

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