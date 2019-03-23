محمد رشاد ومي حلمي يرقصان على أغاني هشام عباس.. فيديو









واصل الفنان محمد رشاد، الإحتفال بزفافه على المذيعة مي حلمي، الليلة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء في الوسط الفني، من بينهم الإعلامي والفنان تامر شلتوت، والمطربة ياسمين علي، وآخرون.وفي أحد الفيديوهات المتداولة من حفل الزفاف، ظهر العروسان «محمد رشاد ومي حلمي» يتراقصان على أغنية «شوفي» للفنان هشام عباس، الذي حرص على الابتهاج بالعروسين.يذكر أن حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد قد تم إلغاؤه قبل ساعات من موعده المحدد، بعد أن كان مقررًا إقامة الحفل في أحد فنادق الجيزة في 20 أكتوبر 2018 الماضي، وانصرف المعزومون في ظروف غامضة لم يكشف عن أسبابها أي من العروسين.