محافظ الغربية: تنظيم أكثر من 370 فعالية ثقافية ودينية ورياضية في رمضان

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن إقامة الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وورش الفنون التشكيلية والمحاضرات الدينية تعمل على إحياء التراث الثقافي والفلكلورى وتعزيز نزعة الإنتماء للوطن بصفة عامة وللمحافظة بصفة خاصة ونشر سماحة ووسطية الإسلام.



كما تابع محافظ الغربية أعمال تنظيم أكثر من 370 فعالية خلال شهر رمضان الكريم تغطى جميع مدن وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهاته فى هذا الشأن والتى تتضمن عقد مجموعة من الندوات الثقافية تشمل برامج توعية بمخاطر الإدمان والأمسيات الشعرية وتنظيم عدد من ورش الفنون التشكيلية بجانب عقد العديد من المحاضرات الدينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويري ومحاربة التطرف الديني وكذلك تقديم عروض فنية بمختلف القصور والبيوت الثقافية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة. حيث تقام 27 فاعلية بالمركز الثقافى بمدينة طنطا و10 بنادى السكة الحديد بطنطا و22 بقصر ثقافة طنطا و10 بقصر ثقافة الطفل بطنطا و20 بقصر ثقافة المحلة الكبرى و12 بقصر ثقافة غزل المحلة و5 فاعليات بمسرح المرافق و15 فاعلية ثقافية ببيت الثقافة بالسنطة و10 ببيت ثقافة بسيون و7 ببيت ثقافة قطور وكذلك 8 فاعليات فى بيت ثقافة دهتور و8 ببيت ثقافة دلبشان و10 ببيت ثقافة السنطة و 16 ببيت ثقافة كفر الزيات و10 ببيت ثقافة زفتى.



هذا بالإضافة إلى 110 فاعلية تتضمن ندوات وورش عمل ومعارض ومحاضرات تقام بالمكتبات التابعة لمديرية الثقافة بمدن وقرى المحافظة.



وتضم الفاعليات أيضًا تنظيم 21 دورة رمضانية لكرة القدم وإنطلاق دورى كرة قدم خماسى (كأس المحافظ) ودورة تنس طاولة .. وأيضًا 49 مسابقة تشمل دورى ثقافى دينى ومسابقات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتواشيح ومسابقات للفن التشكيلى عن مظاهر شهر رمضان.



أكد محافظ الغربية على حرص المحافظة على تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية التى تساهم فى تنمية القدرات الإبداعية للنشئ والحفاظ على الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة وأيضًا إستغلال طاقات الشباب بما هو نافع لخدمة الوطن.