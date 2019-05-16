ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في كفر الشيخ

شنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ حملة مكبرة، برئاسة اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون، من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث تمكنت مباحث مركز قلين برئاسة النقيب أحمد قطاطو، من ضبط "م. ا" 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة مركز دسوق، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



وألقت مباحث قسم ثان كفر الشيخ بإشراف العميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، القبض على "م. ك" 32 سنة، عاطل ومقيم قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين: مخدرات، سلاح بدون ترخيص آخرها 2644/ 2014م جنايات قسم ثان كفر الشيخ "مخدرات" وبحوزته 40 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و230 جنيهًا وهاتف ومطواة بقصد الدفاع.



وضبطت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي شرف الدين، "ا. ك" 35 سنة، عاطل ومقيم مركز كفر الشيخ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم و 4 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع و50 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و425 جنيهًا و3 هواتف.



وألقت المباحث القبض على "م.م" 31 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين: مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، هتك عرض، آخرها 9535/ 2015م جنايات مركز كفر الدوار، البحيرة "مخدرات"، وبحوزته 20 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و175 جنيهًا وهاتف.



وألقت المباحث القبض على "م. ر" 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز كفر الشيخ، سبق اتهامه في 3 قضية ما بين: مخدرات، اعتداء على موظف آخرها 9535/ 2015م جنايات مركز كفر الدوار، بحيرة "مخدرات "، وبحوزته 30 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار و325 جنيهًا وهاتف وسنجة بقصد الدفاع.



كما تمكنت المباحث من القبض على "ج.ا" 30 سنة، عاطل ومقيم دائرة مركز كفر الشيخ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم و6 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع و15 جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، و185 جنيهًا و3 هواتف والسيارة رقم ل هـ ج 5654 أجرة كفر الشيخ.



وتمكنت مباحث البرلس تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، من ضبط "أ. ع" 23 سنة، عاطل ومقيم بندر بلطيم مركز البرلس، سبق اتهامه في القضية 10797/ 2018م جنايات مركز البرلس "مخدرات"، وبحوزته 250 جرامًا من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، و185 جنيهًا وهاتف.

