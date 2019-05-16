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أخبار العالم

الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد

الخميس 16/مايو/2019 - 06:37 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ
تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ، اليوم الخميس ، أوراق اعتماد عشرة سفراء جدد .

واستقبل بن صالح اليوم بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة سفراء كل من المغرب والهند وبنجلاديش واليمن وناميبيا وبنين، وصربيا وفيتنام، وغينيا بيساو وفرنسا.

وأشاد السفراء الجدد بالعلاقات بين بلادهم والجزائر، فيما دعاهم الرئيس بن صالح إلى العمل على توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

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