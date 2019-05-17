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أخبار العالم

وصول طائرة مساعدات إنسانية صينية ثالثة إلى فنزويلا

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:59 ص
الصين
الصين
أ ش أ
أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم /الجمعة/ وصول طائرة مساعدات إنسانية ثالثة تحمل 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الصين.

وأشارت الحكومة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن الطائرة هبطت في مطار مايكيتيا بالقرب من كراكاس، مع شحنة من المعدات الطبية والجراحية الموجهة إلى المستشفيات العامة الفنزويلية.

وأضافت أن هذه الإمدادات ستساعد في سد جزئي للنقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية في فنزويلا التي تشهد الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخها.

وكانت أول طائرة صينية وصلت فنزويلا - في 29 مارس - وعلى متنها 65 طنا من المساعدات الإنسانية، فيما وصلت الطائرة الثانية - يوم /الإثنين/ الماضي - مع 71 طنا .. ومن المقرر أن تصل طائرة صينية رابعة في غضون أسبوعين.
ووافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - في أبريل الماضي - على دخول المساعدات الإنسانية إلى بلاده، في إطار اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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