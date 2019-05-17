72 ساعة ربيع .. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد اليوم انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحًا أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة يصل لـ 5 أو 6 درجات اليوم.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى إم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الهبوط فى درجات الحرارة سيستمر حتى لمدة 72 ساعة مقبلة.



وأشار إلى أن البلاد فى فصل الربيع وهناك تقلبات فى الأحوال الجوية، وكشف أن ما تشهده البلاد هو تغيير فى التكتلات الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

