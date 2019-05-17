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أخبار العالم

على غرار النمسا...ألمانيا تدرس حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:06 ص
الحجاب
الحجاب
أ ش أ
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم (الجمعة) أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.

وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز - وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب ".

من جانبه .. قال النائب الألماني المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج "إن الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن".

وذكّر النائب فاينبرج بـ"الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية".

وتأتي هذه التصريحات غداة إقرار مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

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