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فيديوجراف| في عيد ميلاده الـ 79.. إسرائيل لـ عادل إمام : سنة حلوة يا جميل

السبت 18/مايو/2019 - 12:05 ص
شيرين أشرف
حرص لفيف من نجوم الفن على بعث رسائل التهنئة إلى الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الـ 79، متمنيين له العمر المديد والصحة والعافية، منهم إسعاد يونس، لطيفة، أحمد السقا، أوس أوس، ومحمد محمود عبد العزيز.

وكان من أبرز مهنئي الزعيم، عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، عندما نشر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحتفي من خلالها بالكوميديان المصري.

وقال جندلمان "تحية عطرة إلى الفنان الكبير عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. كل طفل ومواطن في إسرائيل ابتداء من الستينيات وحتى الثمانينيات كان يعرفه بسبب أفلامه التي كانت تعرض في التلفزيون الإسرائيلي كل يوم جمعة. هكذا تعلمنا اللهجة المصرية.. طول الله عمرك.. سنة حلوة يا جميل".

ولمعرفة أبرز اللمحات والمحطات الفنية عن زعيم الشاشة العربية.. شاهد الفيديوجراف التالي.

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