من قرية واحدة.. إصابة سائق و15 سيدة في تصادم مروع بالعياط

اصيب سائق و15 سيدة من قرية واحدة في تصادم سيارة ميكروباص واخري نقل يقودها سوري الجنسية علي طريق مصر اسيوط الزراعي وتم نقلهم الي عدة مستشفيات.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق مصر اسيوط الزراعي امام ثلاجة الصديق وسقوط مصابين، انتقلت علي الفور قوات الامن بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة وتبين انه اثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من العياط اتجاه الجيزة امام ثلاجة الصديق بقرية كفر الرفاعي فوجيء بسيارة نقل متوقفة علي جانب الطريق يقودها سائق سوري الجنسية فاصطدم بها.



اشارت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة الى ان الحادث اسفر اصابة سائق الميكروباص وجميع مستقليها ١٥ سيدة وفتاة من قريتي كفر قنديل والصالحية باطفيح وتم نقلهم الي مستشفي العياط المركزي وتم نقل عدد من الحالات الي مستشفيات الصف المركزي وامبابة العام وام المصريين لسوء حالتهم.



افاد سائق السيارة النقل سوري الجنسية انه كان متوقفا علي الجانب الايمن للطريق وفوجئ باصطدام سائق السيارة الميكروباص به من الخلف، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.