ساويرس فى ذكرى ميلاد الزعيم : يجب إطلاق اسم عادل إمام على أحد الشوارع

نشر المهندس نجيب ساويرس خلال صفحته الشخصية عبر موقع التغريدات تويتر، بأنه يؤيد فكرة تسمية شارع أو مدينة باسم الفنان الكبير عادل إمام.



وعلق ساويرس، عبر التغريدة قائلًا":بأنه على الدولة المصرية أن تكرم الفنان الكبير عادل أمام بأن تقوم بتسمية شارع باسمه أو مدينة جديدة يطلق عليها اسم عادل إمام، أو كوبري، أو على احد الإنجازات العظيمة التي تشييد في مصر لأنه يعتبر شخصية استثنائية لن تتكرر بعد حتى الآن”.



يذكر ان الفنان عادل الامام من مواليد 17 مايو عام 1940 وبدأ حياته الفنية عام 1960.