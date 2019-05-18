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طريقة تحضير صوص الجبنة

السبت 18/مايو/2019 - 02:06 م
طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة السايحة
هاجر هانئ
تعد صوص الجبنة من أبرز النكهات التى يعشقها الكثيرون، لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير الجبنة السايحة
2 كوب جبنة شيدر أحمر
كوب جبنة شيدر أصفر
نشا
كريمة
زبدة حسب الرغبة

طريقة تحضير الجبنة السايحة
* تخلط الكريمة مع النشا على البارد ثم ترفع الكريمة على النار وتقلب حتى تسخن
* تضاف الجبنة الشيدر وتقلب حتى تسيح ويمكن اضافة زبدة حسب الرغبة ثم يقدم الصوص

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