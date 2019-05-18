الكشف على 2379 مواطنا بقرية المحمودية بههيا في قافلة طبية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية وتوقيع الكشف الطبي علي 2379 مريضا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بقرية المحمودية التابعة لمركز ومدينة ههيا، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة توفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالأماكن البعيدة والمحرومة.



وأكد المحافظ أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية التي تقوم بتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج من أبناء المحافظة،مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة قوافل علاجية مجانية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.



من جانبه،أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية المحمودية التابعة لمركز ومدينة ههيا ، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2379 مريضا شمل 102 حالة جراحة ، 449 أطفال ،167 أمراض قلب ، 291 باطنة ، 126 نساء ، 409 جلدية ، 418 عظام ، 123 حالة أسنان ،155 حالة أنف وأذن ،139 حالة تنظيم أسرة.



بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 110 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لنحو 146 حالة مقسمة إلي تحليل 63 عينة طفيليات و 83 عينة دم كما تم عمل 20 حالة رسم قلب و 19 حالة أشعة سينية و16 أشعة فوق الصوتية وذلك بمشاركة أخصائيين متميزين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات ، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 19 حالة لكلًا من مستشفى ههيا المركزي ومستشفي الزقازيق العام وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم خلال القافلة عقد لقاءات توعوية وجلسات تثقيفية مع المواطنين من أبناء القرية عن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء عن فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالإضافة إلي توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.