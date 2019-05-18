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أصل الحكاية

نفسك تشترى عربية وبتقسيط 7 سنوات .. البنك الأهلى يمنحك قرضا دون ضامن .. تعرف على الشروط والمميزات

السبت 18/مايو/2019 - 01:59 م
صدى البلد
أحمد عبد القوى -ميس رضا
تخفيفا على كاهل المواطن والأسر المصرية يقدم البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات والمميزات لعملائه، حيث يقدم قروضا ميسرة تسهم في قضاء احتياجات ضرورية مثل زواج أو مسكن أو شراء سيارة وغيرها.
 
ولعل المميزات التى قدمها البنك مؤخرا لعملائه قرض السيارة وهو مقدم بتسهيلات كبيرة يمكنك من خلالها شراء سيارة يصل تمويلها لمليون جنيه مصري ودون ضامن.


مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي:

القرض دون ضامن
قرض السيارة يصل تمويله إلى مليون جنيه مصري.
يمكن التمويل حتى 100% من سعر السيارة.
حرية في اختيار عدد سنوات سداد القرض من عام وحتى 7 سنوات.
سعر عائد تنافسي.
برامج خاصة لموظفي الشركات بالقطاعين العام والخاص.
حد أدنى للدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.
برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.
استعلام ائتماني وفتح حساب بدون مصاريف .


الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
فاتورة مرافق (وفقًا والسياسة المعتمدة) مثل (ماء أو غاز أو كهرباء).
لغير الموظفين كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

شروط القرض:

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.
آلا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.


العمولات والرسوم :

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا (وفقًا والسياسة المعتمدة) .
عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% من المبلغ المطلوب سداده.
غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

يتم منح قروض سيارات بضمان اوعية ادخارية (وفقًا والسياسة المعتمدة)

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