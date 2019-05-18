طلب إحاطة لمنح العاملين المؤقتين بكفر الشيخ علاوة غلاء

وجه اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن صرف علاوة غلاء معيشة وعلاوة استثنائية للعاملين المؤقتين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.





وقال النائب فى طلبه: "إنه وفقًا للمادة الاولى من القانون رقم 78 لسنة 2017، والخاص بمنح علاوة استثنائية للعاملين نصت على أن:" يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي لكل منهم".





وأضاف القصاص: "كما نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه يعتبر العاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة والتي تنظم شؤون وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة".



