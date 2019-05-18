تخصيص 3 قطع أراض لإقامة محطتي صرف ومدرسة بكفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 7871 لسنة 2019، بقبول تبرع المواطن خالد المغازي بمساحة 2400 متر مربع، بحوض أبو خليل التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر - مركز الحامول؛ لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.



وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 7869 لسنة 2019، بقبول تبرع المواطن أشرف محمد غازي، مساحة 400 متر مربع بحوض شرق المصارف بناحية قرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.



كما أصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا رقم 7878 لسنة 2019، بتخصيص مساحة 225 متر مربع، بحوض عنيزة الشرقي بمركز الرياض تبرع بها المواطن محمد يوسف؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

