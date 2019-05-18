امتحانات أولى ثانوي.. اتحاد طلاب المدارس يشكل غرف عمليات للمتابعة لحظة بلحظة

أعلن فيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس مصر ،أن مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بدأ العمل من الآن استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها صباح غد الأحد.



حيث أوضح عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الاتحاد قام بتشكيل غرف عمليات فرعية بالمديريات والإدارات التعليمية ، لإعداد تقارير كاملة عن احوال سير الامتحانات في اللجان ، وعرضها علي أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية الرائد العام ، توطئة لرفعها لرئيس عام الامتحانات .



وقال عمر : يعمل الاتحاد دوما لمصلحة الطالب ولتوصيل صوته بكل مصداقيه مع قيادات الوزارة الحكيمة ، مشيرًا إلى أن جميع الجهود تتكاتف لإنجاح العملية الامتحانية ودعم التغير والتطوير.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي غدا الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 19 مايو 2019 بامتحان اللغة العربية، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 20 مارس 2019 امتحان الأحياء، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو 2019 امتحان الجغرافيا، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 23 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الاثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.