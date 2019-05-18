بالأدلة.. تقرير نرويجي: تورط إيران في الهجوم على ناقلات نفط قرب سواحل الفجيرة

أكد تقرير نرويجي أن قوات الحرس الثوري الإيراني، ضالعة في تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط التي تم استهدافها بالقرب من سواحل إمارة الفجيرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأفاد التقرير الذي أعدته شركة تأمين نرويجية، معتمدا على تقييمات سرية لرابطة التأمين من مخاطر الحرب، بأن الهجوم نفذته قوارب مسيرة كانت تحمل 30 و35 كيلوجراما من المتفجرات.



وأشار التقرير إلى التشابه بين القوارب المسيرة التي نفذت هذا الهجوم الإرهابي وبين القوارب الذي أمد بها الحرس الثوري ميليشيات الحوثي من قبل.



كما أفاد التقرير بأن الشظايا التي عثر عليها في ناقلات النفط المتضررة تؤكد نفس الاحتمال. ولفت التقرير الانتباه إلى المكان الذي نفذ منه الهجوم على الناقلات، حيث أوضح أن الهجمات نفذت على بعد ما بين ستة وعشرة أميال بحرية من الفجيرة، التي تقع قرب مضيق هرمز.