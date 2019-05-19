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رياضة

قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية.. شوبير يوجه رسالة دعم لـ نادي الزمالك

الأحد 19/مايو/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، رسالة دعم ومساندة لنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في ذهاب نهائي الكونفدرالية وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج علي أرض أم الدنيا باْذن الله البطولة مصرية".

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