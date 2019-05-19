ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نشر أخبار كاذبة.. تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح 45 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد 19/مايو/2019 - 12:56 م
أبو الفتوح
أبو الفتوح
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بطرة، تجديد حبس تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة ، في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح ، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ترشيحاتنا

بتعليق غامض.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من سيارته

شاهد.. إنقاذ طفل كويتي من الموت بعد دخوله في الغسالة

لانتقاده عادل إمام .. رد قاس من نجيب ساويرس على أحد متابعيه

5 عادات خاطئة يتبعها الأفراد خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

أكبر مكافأة فى التاريخ تنتظر الزمالك حال التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية

نهائي الكونفدرالية .. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة نهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته