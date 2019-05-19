عوضهم بنصف ساعة زيادة.. محافظ قنا: طلاب الصف الأول الثانوي تعرضوا لخلل شبكة الإنترنت

قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إنه حفظًا لحق الطلاب الصف الأول الثانوى تم مد فترة الامتحان لنصف ساعة لتعويضهم عن الوقت الذى استغرقوه أثناء محاولتهم للدخول على النظام الالكترونى، وسوف يتم تلافى هذه المشاكل والعمل على حلها من قِبل خبراء التطوير التكنولوجى بالوزارة حتى يتثنى للطلاب استكمال أداء الامتحانات على أجهزة التابلت مستقبلا.





أوضح الهجان، أنه كان من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحان بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول على المنصة التعليمية ونموذج الامتحان رغم توفير شبكة انترنت سريعة بالمدارس وقد تم استبداله بالنظام الورقى، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أعدت امتحانات ورقية بديلة تحسبا لعدم تمكن الطلاب من الدخول على النماذج الإلكترونية.



