ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عوضهم بنصف ساعة زيادة.. محافظ قنا: طلاب الصف الأول الثانوي تعرضوا لخلل شبكة الإنترنت

الأحد 19/مايو/2019 - 12:47 م
صدى البلد
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إنه حفظًا لحق الطلاب الصف الأول الثانوى تم مد فترة الامتحان لنصف ساعة لتعويضهم عن الوقت الذى استغرقوه أثناء محاولتهم للدخول على النظام الالكترونى، وسوف يتم تلافى هذه المشاكل والعمل على حلها من قِبل خبراء التطوير التكنولوجى بالوزارة حتى يتثنى للطلاب استكمال أداء الامتحانات على أجهزة التابلت مستقبلا.

أوضح الهجان، أنه كان من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحان بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول على المنصة التعليمية ونموذج الامتحان رغم توفير شبكة انترنت سريعة بالمدارس وقد تم استبداله بالنظام الورقى، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أعدت امتحانات ورقية بديلة تحسبا لعدم تمكن الطلاب من الدخول على النماذج الإلكترونية.

يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تتم هذا العام النظام الجديد الذى يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى" Open Book " و يتم عقده على فترتين ، الفترة الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية والفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة.

ترشيحاتنا

لانتقاده عادل إمام .. رد قاس من نجيب ساويرس على أحد متابعيه

إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

2400 جنيه سنويا إعفاء ضريبي على المسكن.. برلمانى: القرار يشجع على السداد

أمم إفريقيا .. سبب رفض رئيس الزمالك خوض القمة أمام الأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته