الأسطول الأمريكي الخامس: دول الخليج بدأت دوريات أمنية في مياهها الإقليمية

أعلن الأسطول الأمريكي الخامس اليوم، الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت أمس، السبت، دوريات أمنية في مياهها الإقليمية.



وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.



وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني.



وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

