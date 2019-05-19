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أخبار العالم

الأسطول الأمريكي الخامس: دول الخليج بدأت دوريات أمنية في مياهها الإقليمية

الأحد 19/مايو/2019 - 05:04 م
التحذير جاء بعد أيام
التحذير جاء بعد أيام من تعرض 4 سفن تجارية للتخريب بخليج عمان
أحمد قاسم
أعلن الأسطول الأمريكي الخامس اليوم، الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت أمس، السبت، دوريات أمنية في مياهها الإقليمية.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني.

وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عددا من دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات للنفط في الخليج.

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