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اقتصاد

الدولار يواصل الهبوط ويسجل 16.97 جنيه في البنوك

الأحد 19/مايو/2019 - 06:28 م
دولار
دولار
محمد يحيي
واصل الدولار مسلسل الهبوط امام الجنيه وتراجع قرشين في تعاملات البنوك اليوم ليستكمل مسلسل هبوطه منذ أوائل ابريل الماضي بمعدلات اقتربت من الـ25 قرشا
ووصل متوسط سعر صرف الدولار اليوم وفقا للسعر المعلن بالبنك المركزي المصري إلي 17.254 جنيه للشراء و 17.39 جنيه للبيع، ليسجل أقصي هبوط له ببنوك " التجاري الدولي CIB، عودة، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاسكندرية، العربي الإفريقي الدولي" ليبلغ 16.97 و 16.98 جنيه للشراء و 17.07 و17.08 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني، سايب، قناة السويس" إلي 16.99 جنيه للشراء و 17.09 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار ببنوك " المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، البركة" عند 17 جنيه للشراء و 17.1 جنيه للبيع، وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي، عند 17.05 جنيه للشراء و 17.14 جنيه للبيع.

وأرجع خبراء مصرفيون تهاوي الدولار لأدني مستوي له منذ الأسابيع الماضية وحتي اليوم، لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بخزائن الجهاز المصرفي وزيادة حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليقترب من 45 مليار دولار بالتزامن مع قرب اتمام اخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار واشادة الصندوق بمنجزات البرنامج الإصلاحي للحكومة.

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