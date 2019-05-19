ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد فضيحة نائب الرئيس.. النمسا تحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

الأحد 19/مايو/2019 - 08:17 م
النمسا
النمسا
أحمد سيف الدين
أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، الأحد، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر لاستعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة تسببت في استقالة نائب المستشار.

وطالب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر قائلا إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب في استقالة نائب المستشار.

ودعا المستشار سيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.

وقال الرئيس والمستشار خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الاستقرار هو الأولوية بالنسبة لهما في الأشهر المقبلة.

وأضاف كورتس أنه يرى في إجراء انتخابات مبكرة حلا وحيدا للأزمة، وقال إن الانتخابات الجديدة ضرورة وليست أمنية.

ووصف شتراخه الفيديو بأنه "اغتيال سياسي موجه"، وقال إنه لم يفض إلى أي تحويلات مالية. وأصر على أن المخالفة الوحيدة للقانون فيما حدث هو تصوير حفل عشاء خاص.

ولا يزال الغموض يكتنف تشكيل حكومة تصريف الأعمال بعد يوم من انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف بعدما قضى في السلطة 18 شهرا.

ترشيحاتنا

السيستم اشتغل.. طلاب أولى ثانوى بالفيوم يؤدون الامتحان بـ التابلت.. فيديو وصور

تجرد من الملابس وألقى بنفسه من البلكونة .. النيابة تستمع لأقوال زوجة الطبيب المنتحر بالإسكندرية

صدمة نجم ليفربول .. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

بدر 13 رمضان.. هل اختلفت الحسابات الفلكية مع موعد صيام المصريين؟

إحنا مش فيران تجارب.. طلاب أولى ثانوى: مش عايزين تابلت عايزين ورقة وقلم

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

ads

تجرد من الملابس وألقى بنفسه من البلكونة .. النيابة تستمع لأقوال زوجة الطبيب المنتحر بالإسكندرية

استدعاء هاني أبو ريدة للتحقيق.. الفيفا يلاحق أحمد أحمد رئيس الكاف

الزمالك يخطف درنكة من الأهلي .. اقرأ التفاصيل

المدرسة المتهمة بسرقة صيدلية بالقليوبية: مكانش معايا فلوس أشتري علاج بنتى

بدعوة شخصية.. السيسي يشارك عددا من المواطنين الإفطار بمقر إقامته

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

شاهد الصور الأولى لإفطار الرئيس السيسى مع عدد من المواطنين بمقر إقامته الخاصة

فى مقر إقامته الخاصة .. مواطنو 7 محافظات على مائدة إفطار السيسى

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

بشرى لـ جماهير الأهلي.. عودة نجم الفريق من ألمانيا وينضم للتدريبات نهاية يونيو

السيستم وقع فجأة وأغلق الامتحان أثناء الحل؟.. المسئولون: اطمن أنت ناجح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة

طبيب يكشف 8 تقنيات جديدة يلجأ إليها المشاهير في عيادات الاسنان

بحضور الملكة إليزابيث.. زواج ملكى لليدى جابربيلا من توماس كينجستون.. صور