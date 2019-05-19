بعد فضيحة نائب الرئيس.. النمسا تحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، الأحد، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر لاستعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة تسببت في استقالة نائب المستشار.



وطالب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر قائلا إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب في استقالة نائب المستشار.



ودعا المستشار سيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.



وقال الرئيس والمستشار خلال مؤتمر صحفي مشترك إن الاستقرار هو الأولوية بالنسبة لهما في الأشهر المقبلة.



وأضاف كورتس أنه يرى في إجراء انتخابات مبكرة حلا وحيدا للأزمة، وقال إن الانتخابات الجديدة ضرورة وليست أمنية.



ووصف شتراخه الفيديو بأنه "اغتيال سياسي موجه"، وقال إنه لم يفض إلى أي تحويلات مالية. وأصر على أن المخالفة الوحيدة للقانون فيما حدث هو تصوير حفل عشاء خاص.



ولا يزال الغموض يكتنف تشكيل حكومة تصريف الأعمال بعد يوم من انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف بعدما قضى في السلطة 18 شهرا.