عمر_صلاح يتصدر تويتر قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

تصدر هاشتاج #عمر_صلاح موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد إصابة عماد السيد، واعتماد الزمالك عليه كحارس في مباراة الذهاب في الكونفدرالية اليوم أمام نهضة البركان المغربى واختلفت تدوينات الجماهير فقال البعض "انت قدها و هتكون بطل المباراة ".

وقال آخر كلنا معاك متقلقش .

ودعا له البعض " اللهم انصر عبدك الفقير عمر صلاح و انصر فريقنا ، مفعيلن هاشتاج #عمر_صلاح



ويدخل الزمالك لقاء نهضة بركان المغربي وفى قائمته حارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح، بعد حصول الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر في لقاء النجم الساحلي التونسي الأخير في إياب نصف نهائي الكونفدرالية وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب، ثم تعرض الحارس البديل عماد السيد، لكسر في أصبع اليد خلال مباراة الداخلية التي أقيمت أمس الأحد، بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه هو الآخر عن اللقاء.