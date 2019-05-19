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أخبار العالم

لتشجيع المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبي.. 15 ألف نمساوي يتظاهرون بوسط فيينا

الأحد 19/مايو/2019 - 10:06 م
صدى البلد
أ ش أ

تظاهر نحو 15 ألف نمساوي ، اليوم الأحد ، بوسط العاصمة فيينا لتحفيز الأوروبيين على المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تعقد يوم الأحد المقبل .

وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم ، إن هذه المظاهرات تجوب العواصم والمدن الأوروبية وتعقد تحت شعار "أوروبا للجميع - صوتك ضد القومية".

وأشارت المصادر إلى أن الدعوة تلقى مشاركة واستجابة واسعة خاصة مع سقوط حزب الحرية اليميني المعادي لأوروبا بعد تورط رئيسه هاينز كريستيان شتراخه في فضيحة فساد مالي أدت إلى استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل .

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