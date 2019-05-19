أمم أفريقيا.. التفاصيل الكاملة لتأخر إعلان تميمة توت

أكد المخرج تامر مرتضى رئيس مجلس إدارة الشركة المصممة للتميمة "توت" التي تم اختيارها لتصبح التميمة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إن اختيار الشركة لتصميم التميمة جاء من خلال صديق مشترك بينه وبين مدير البطولة محمد فضل.



كما أوضح أن اللقاء الأول كان مع مدير البطولة أول أبريل الماضي: "منذ البداية كان القرار أن التميمة اسمها توت وأنه سيكون طفلا مصريا صغيرا يرتدي ملابس فرعونية، وقتها كان كل ما يشغل تفكيره أن يحب المصريين أولا والعالم كله التصميم، وأن يكون بشكل مشرف للبطولة".



وقال مرتضى إن الموعد الأول لظهور التميمة كان في العاشر من أبريل، لكنهم فضلوا أن يصاحبه فيديو معه ليرتبط به الجمهور أكثر ويشعروا أنه إنسانا مثلهم وليس مجرد رسمة كارتونية، مضيفًا: "كان قرار إطلاقه الشهر الجاري"، معربًا عن سعادته بارتباط إطلاق التميمة بتفقد الرئيس السيسي لاحدث تجهيزات البطولة وافتتاحه لمنطقة المشجعين بها.



وأوضح مرتضى أن صناعة التمثال تمت بشكل يدوي، نحته الفنان محمود المصري في وقت قياسي ليتسلمه الرئيس السيسي من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ووضع الموسيقى المصاحبة للشخصية الموسيقار أمير هداية مشيرًا إلى أن أكثر من 100 فنان عملوا على شخصية توت.