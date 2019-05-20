الشباب في القلب.. سيدة تحقق حلمها في الـ 80 وتصبح عارضة أزياء

"الحياة تبدأ بعد الـ 60" مقولة يروج لها الكثيرون للإقبال على الحياة في هذا العمر، ولكن "بيت" وجدت أن الـ 80 هو العمر المناسب لتحقيق الأحلام وأن الشباب هو شباب العقل والقلب.



بدلت "بيت" صاحبة الـ 80 عامًا العكاز وعلامات الشيخوخة والخطوات البطيئة بالسير على "Catwalk" بكل ثقة وجسد مشدود، لتحقق حلمها في أن تكون عارضة أزياء في هذا العمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فتقول "بيتي": ما أعيشه الآن هو فصل جديد مثير للإعجاب، فأنا دائمًا ما كنت احلم ان اكون موديل، واخذت الخطوة ولم يهمني أي شخص إطلاقًا يرأني سيدة مسنة فأنا لم أفكر في ذلك أبدًا".



كانت "بيتي" تعمل في مجال التدريس وأحيلت للتقاعد منذ 10 سنوات، لتقرر من عام واحد فقط أن تحقق حلمها الذي انتظرته 65 عامًا لتدخل إلى مجال عروض الأزياء وتصبح من ضمن عارضات الأزياء.



فتوضح "أردت أن أكون عارضة أزياء عندما كنت صغيرًا، ولكن لم يكن لدينا الكثير من المال واضطررت إلى صنع ملابسي الخاصة ، لذا فقد انجذبت إلى السحر."



كان المثل الأعلى لـ"بيتي" هو العارضة البريطانية باربرا جولين،فتقول:"تابعت عملها وقطعت كل ما يمكن أن أجده عنها في المجلات أو الإعلانات وعلقتها في كتاب."